Causas do incêndio ainda não foram identificadas - Reprodução / Redes sociais

Causas do incêndio ainda não foram identificadasReprodução / Redes sociais

Publicado 21/04/2026 12:02

Uma adolescente, de 17 anos, e um homem, de 46 anos, morreram na madrugada desta terça-feira (21), durante um incêndio que atingiu um prédio residencial no bairro de Santana, na Zona Norte do Recife. Três cachorros da família, que estavam no imóvel, também morreram no acidente.

Segundo informações preliminares, o homem, que era irmão da mãe da adolescente, subiu as escadas para tentar salvar a sobrinha, quando foi vítima do incêndio. Um idoso que morava no apartamento conseguiu escapar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que, ao chegar no imóvel, a equipe encontrou as vítimas sem vida. No total, cinco viaturas e 14 militares atuaram na ocorrência para controlar o fogo.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas.