Reunião entre a secretária de Segurança da Espanha, Aina Calvo, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues - Divulgação/Polícia Federal

Reunião entre a secretária de Segurança da Espanha, Aina Calvo, e o diretor-geral da PF, Andrei RodriguesDivulgação/Polícia Federal

Publicado 21/04/2026 17:32

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou, nesta sexta-feira (17), de uma reunião com a secretária de Estado da Segurança da Espanha, Aina Calvo Sastre, com objetivo de ampliar as atuação conjunta entre a Polícia Federal e as iniciativas de cooperação policial internacional.



“A intensa relação entre Brasil e Espanha vai muito além da proximidade em aspectos culturais e econômicos, e a área da segurança pública faz parte disso. Exemplo é a participação da Polícia Federal em centros integrados e em redes de investigação naquele país, e de policiais espanhóis no nosso Centro de Cooperação Internacional (CCPI), no Rio de Janeiro", afirma Andrei.



O trabalho integrado do Global Drug Intelligence Network (GDIN), coordenado pela Guardia Civil da Espanha, com participação de policiais brasileiros, tem resultado em importantes apreensões de drogas traficadas pelo modal marítimo. “Com as redes de crime organizado cada vez mais integradas mundialmente, não há outra alternativa para as forças de segurança a não ser a cooperação internacional”, complementa.



Os temas debatidos na reunião foram: a participação da Polícia Federal no European Operational Taskforce, unidade coordenada pela Policía Nacional da Espanha na cidade de Málaga, a possibilidade de atuação da Espanha junto ao recentemente inaugurado CCPI da Amazônia, em Manaus, e a criação do Centro Nacional de Triagem de Notificações (previsto no decreto presidencial que regulamenta o ECA Digital), entre outras iniciativas.



O encontro ocorreu no Palácio de Pedralbes, em Barcelona, e integrou as atividades da 1ª Cúpula Bilateral entre Brasil e Espanha, evento que reuniu o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente de governo espanhol, Pedro Sánchez.



Na ocasião, os líderes celebraram as ações e os resultados da cooperação internacional em diversas frentes, incluindo operações como a recente apreensão de uma embarcação semissubmersível - narcossubmarino - que levava quase 10 toneladas de cocaína em direção à Europa, resultado de ação conjunta entre a Polícia Federal e as autoridades espanholas e de outros países, e o compartilhamento do RAPINA, sistema de investigação de crimes de exploração sexual infantojuvenil, criado pela Polícia Federal e que passará a ser usado pelas polícias da Espanha

*Informações da Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal