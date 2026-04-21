Tatiana Alves Torres substitui Marcelo Ivo como delegada nos EUA - TCE-MG/ Divulgação

Tatiana Alves Torres substitui Marcelo Ivo como delegada nos EUATCE-MG/ Divulgação

Publicado 21/04/2026 13:12 | Atualizado 21/04/2026 13:14

A Polícia Federal nomeou a delegada Tatiana Alves Torres para a função de oficial de ligação no serviço de imigração dos Estados Unidos, o ICE, substituindo o delegado Marcelo Ivo. A troca no posto ocorreu por meio de uma portaria assinada pelo delegado-geral Andrei Rodrigues na sexta-feira, 17, e publicada na segunda-feira, 20, no Diário Oficial da União.

Na mesma segunda-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou a expulsão de Marcelo Ivo, alegando que o brasileiro teria tentado "manipular" o sistema de imigração americano, "contornando pedidos formais de extradição" e "estendendo perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".

Na semana passada, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, foi detido pelo ICE, sendo solto dois dias depois.



O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fugiu para os EUA em setembro do ano passado e é considerado foragido pela Justiça, sendo alvo de um pedido de extradição.



Após a expulsão de Marcelo Ivo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou em "abuso" e afirmou que pode agir com "reciprocidade" contra os Estados Unidos.



"Se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil", afirmou Lula a repórteres na porta de um hotel em Hannover, na Alemanha, nesta terça-feira.