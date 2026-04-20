Delegado Marcelo Ivo foi nomeado para atuar nos Estados Unidos em 2023 - PF/Divulgação

Delegado Marcelo Ivo foi nomeado para atuar nos Estados Unidos em 2023PF/Divulgação

Publicado 20/04/2026 21:34

São Paulo - O delegado Marcelo Ivo de Carvalho, expulso dos Estados Unidos por "contornar pedidos de extradição" , atuava como oficial de ligação da Polícia Federal em Miami desde agosto de 2023, em função voltada à cooperação internacional na área de segurança. No posto, ele trabalhava junto ao Departamento de Segurança Interna americano, responsável por temas como imigração e combate ao terrorismo.

Carvalho é delegado da Polícia Federal há mais de duas décadas. Ao longo da carreira, ocupou cargos de destaque na corporação, como o de superintendente da Polícia Federal na Paraíba entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, além de ter sido delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado em São Paulo, função que exerceu entre 2018 e 2021. Em 2016, também chefiou a Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A designação para a missão no exterior foi formalizada em março de 2023, quando a Polícia Federal o nomeou como Oficial de Ligação junto ao Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos(ICE), em Miami. Inicialmente prevista para dois anos, a missão foi classificada como transitória e incluiu mudança de sede, com possibilidade de acompanhamento de dependentes.

Em março de 2025, uma nova portaria prorrogou a permanência do delegado por mais um ano, estendendo sua atuação nos Estados Unidos a partir de 17 de agosto de 2025, ainda no âmbito das ações de cooperação internacional em segurança e imigração.

A permanência de Marcelo Ivo no país, no entanto, foi interrompida após decisão das autoridades americanas. Em comunicado publicado pelo Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, os Estados Unidos determinaram sua saída, sob a alegação de que ele teria tentado "manipular" o sistema de imigração, "contornar pedidos formais de extradição" e "estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".

A medida ocorreu após o episódio envolvendo a prisão pelo ICE e posterior soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por golpe de Estado e que fugiu para os Estados Unidos.

Em nota oficial na época da prisão de Ramagem, a Polícia Federal alegou ter se tratado de uma cooperação policial internacional entre autoridades dos dois países.

"A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos EUA", dizia a nota da Polícia Federal. "O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", complementou a corporação brasileira sobre o episódio que, agora, acabou levando ao pedido de saída do país do delegado Marcelo Ivo.