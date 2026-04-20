Ex-deputado Alexandre Ramagem é considerado foragido desde a condenação por tentativa de golpe de Estado arquivo O Dia
Estados Unidos ordenam saída do país de delegado da PF envolvido na prisão de Ramagem
Governo americano afirmou em redes sociais que policial tentou burlar pedidos formais de extradição
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Oposição quer a demissão de Starmer devido à contratação de Peter Mandelson para o cargo
Morre Luis Brandoni, astro do cinema argentino, aos 86 anos
Um dos últimos trabalhos do ator foi a minissérie 'O Faz Nada', na qual trabalhou com o norte-americano Robert De Niro
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