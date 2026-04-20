Ex-deputado Alexandre Ramagem é considerado foragido desde a condenação por tentativa de golpe de Estado - arquivo O Dia

Ex-deputado Alexandre Ramagem é considerado foragido desde a condenação por tentativa de golpe de Estado arquivo O Dia

Publicado 20/04/2026 20:20

O delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho recebeu ordem dos Estados Unidos para deixar o país, nesta segunda-feira (20). Ele trabalhava com o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas) e atuou no monitoramento que levou à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

O Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental divulgou a mensagem no X afirmando que “nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso”.

Ramagem deixou o centro de detenção em Orlando, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (15). O ex-deputado foi preso na segunda-feira (13) após uma infração de trânsito. Ele foi levado em seguida ao ICE e detido por estar com o visto de turismo vencido desde 7 de março.



O ex-deputado é considerado foragido no Brasil desde setembro, quando foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.