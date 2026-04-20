Trump disse que bloqueio causa prejuízo de US$ 500 milhões por dia ao IrãAFP / Reprodução
Bloqueio em Ormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã, diz Trump
Presidente dos Estados Unidos afirmou estar 'vencendo a guerra'
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Cuba confirma conversas com EUA em Havana 'recentemente'
O país caribenho e a potência norte-americana, que têm um extenso histórico de conflitos, estão dialogando diplomaticamente
Bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz força retorno de embarcações, diz Centcom
Comando Central afirma que navios iranianos voltaram a portos após cerco na região
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Morre Patrick Muldoon, ator de Tropas Estelares e Melrose Place, aos 57 anos
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