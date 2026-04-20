Trump disse que bloqueio causa prejuízo de US$ 500 milhões por dia ao Irã - AFP / Reprodução

Trump disse que bloqueio causa prejuízo de US$ 500 milhões por dia ao IrãAFP / Reprodução

Publicado 20/04/2026 16:02

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou nesta segunda-feira, 20, que o bloqueio americano no Estreito de Ormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã. Em postagem na rede Truth, o republicano disse que o bloqueio em Ormuz está "absolutamente destruindo" o Irã e que o país persa está perdendo US$ 500 milhões por dia, um número insustentável, mesmo a curto prazo. "Estou vencendo uma guerra, E MUITO, as coisas estão indo muito bem, nosso Exército tem sido incrível", acrescentou ele ao criticar a forma como a mídia norte-americana tem reportado a guerra no Oriente Médio.

"A Mídia Anti-América de Fake News está torcendo para que o Irã vença, mas isso não vai acontecer, porque eu estou no comando! Assim como essas pessoas antipatrióticas usaram cada grama de sua força limitada para me combater na eleição, elas continuam a fazer isso com o Irã", pontuou.