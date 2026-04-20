Merz e Lula desaprovam a conduta de Trump após o presidente estadunidense ameaçar a soberania nacional de CubaAFP
Merz e Lula se opõem a intervenção dos EUA em Cuba
O chanceler alemão e o presidente do Brasil manifestam desaprovação à conduta de Trump e defendem a soberania nacional do país caribenho
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