Apesar do ataque, não houve relatos imediatos de vítimas - Amit Agronov, Wikipedia / Reprodução

Apesar do ataque, não houve relatos imediatos de vítimasAmit Agronov, Wikipedia / Reprodução

Publicado 20/04/2026 14:17

Os meios de comunicação oficiais do Líbano informaram que um drone israelense bombardeou uma localidade do Sul do país nesta segunda-feira (20), apesar do cessar-fogo de 10 dias vigente entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, aliado do Irã.

A agência estatal NNA informou que "um drone inimigo atacou as imediações do Rio Litani na localidade de Qaqaiyat al-Jisr", mas não houve relatos imediatos de vítimas.

Israel declarou que se reserva o direito de agir contra "ataques planejados, iminentes ou em curso". No domingo, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o Exército recebeu instruções para empregar "toda sua força" no Líbano caso as tropas israelenses enfrentem qualquer ameaça.