Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca especulou sobre o futuro do conflito no Oriente MédioAFP
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Kevin Hassett compartilhou suas expectativas em relação aos próximos passos do conflito no Oriente Médio
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