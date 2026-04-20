Tigre avançou em direção à plateia após grade cair - Reprodução/Redes sociais

Tigre avançou em direção à plateia após grade cairReprodução/Redes sociais

Publicado 20/04/2026 13:21

Um tigre pulou em direção à plateia de um circo após uma barreira se romper, na cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia. As informações são do jornal "The Moscow Times".

SE RE PUDRIO EN RUSIA



En rostov, un tigre se escapo del circo y fue a donde estaba la gente



La mayoría se quedaron contados mirando mientras uno de los trabajadores lo sacaba pic.twitter.com/KgXGQJgXho — ElBuni (@therealbuni) April 20, 2026

O caso aconteceu durante uma apresentação com três tigres e dois treinadores, dentro da arena do circo. Quando uma grade que separava o picadeiro do público cedeu, um animal avançou em direção à área dos assentos.

Em vídeos publicados nas redes sociais neste domingo (19), é possível ouvir o aviso do sistema de som do local: "Prezados visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação pode piorar".

Não houve registro de feridos, segundo autoridades locais. Após o incidente, um treinador conseguiu conduzir o tigre, em segurança, para uma caixa de transporte.

A principal autoridade de investigação da Rússia anunciou nesta segunda-feira (20) que vai apurar se houve violação de regras de segurança.