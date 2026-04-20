O caso aconteceu durante uma apresentação com três tigres e dois treinadores, dentro da arena do circo. Quando uma grade que separava o picadeiro do público cedeu, um animal avançou em direção à área dos assentos.
Em vídeos publicados nas redes sociais neste domingo (19), é possível ouvir o aviso do sistema de som do local: "Prezados visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação pode piorar".
Não houve registro de feridos, segundo autoridades locais. Após o incidente, um treinador conseguiu conduzir o tigre, em segurança, para uma caixa de transporte.
A principal autoridade de investigação da Rússia anunciou nesta segunda-feira (20) que vai apurar se houve violação de regras de segurança.
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