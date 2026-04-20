Agência meteorológica nacional (JMA) acionou alerta de tsunamiX/Reprodução
April 20, 2026
The first tsunami wave, measuring 40 cm in height, has reached the country's coastline.
The first tsunami wave, measuring 40 cm in height, has reached the country's coastline.
"Abandonem imediatamente as regiões costeiras e as áreas próximas a rios e sigam para um local mais seguro, como terrenos elevados ou um edifício de evacuação", alertou a JMA. "Não abandonem as zonas seguras até que a suspensão do alerta" acrescenta a advertência.
O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios até mesmo em Tóquio, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro. O governo da primeira-ministra Sanae Takaichi informou que ativou uma equipe de gestão de crise.
O Japão é um dos países que registra mais terremotos no planeta, já que se encontra sobre quatro grandes placas tectônicas na margem ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico. O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 tremores por ano e concentra quase 18% dos terremotos do planeta. A grande maioria é leve, mas os danos variam de acordo com a localização e a profundidade.
Em 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude desencadeou um tsunami que deixou 18.500 mortos ou desaparecidos e provocou um acidente devastador na usina nuclear de Fukushima.
