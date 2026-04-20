Em missão apoiada pelo Conselho de Segurança da ONU, três jovens sofreram estupro e uma foi violentadaAFP
ONU recebe acusações contra soldados internacionais por agressões sexuais no Haiti
Membros da Missão Multinacional de Apoio à Segurança sofrem denúncias de estupro
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Premiê britânico admite erro ao nomear político ligado a Epstein como embaixador nos EUA
Oposição quer a demissão de Starmer devido à contratação de Peter Mandelson para o cargo
Morre Luis Brandoni, astro do cinema argentino, aos 86 anos
Um dos últimos trabalhos do ator foi a minissérie 'O Faz Nada', na qual trabalhou com o norte-americano Robert De Niro
Bloqueio em Ormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã, diz Trump
Presidente dos Estados Unidos afirmou estar 'vencendo a guerra'
Cuba confirma conversas com EUA em Havana 'recentemente'
O país caribenho e a potência norte-americana, que têm um extenso histórico de conflitos, estão dialogando diplomaticamente
Bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz força retorno de embarcações, diz Centcom
Comando Central afirma que navios iranianos voltaram a portos após cerco na região
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