Bloqueio norte-americano na região de Ormuz vem sendo alvo de críticas do IrãGoogle Maps / Reprodução
Bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz força retorno de embarcações, diz Centcom
Comando Central afirma que navios iranianos voltaram a portos após cerco na região
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Ações aconteceram em meio a cessar-fogo vigente