Masoud Pezeshkian reforçou nesta segunda-feira (20) duras críticas aos Estados Unidos - AFP

Masoud Pezeshkian reforçou nesta segunda-feira (20) duras críticas aos Estados Unidos AFP

Publicado 20/04/2026 14:19

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reforçou nesta segunda-feira (20) duras críticas aos Estados Unidos por meio de sua conta no X (antigo Twitter). Segundo ele, além da profunda desconfiança histórica em relação ao comportamento do governo americano, as sinalizações não construtivas das autoridades nos últimos dias contêm uma mensagem amarga. "Eles querem a rendição do Irã", declarou.

"Os iranianos não se submetem à força", destacou Pezeshkian, acrescentando que honrar compromissos é o que orienta logicamente qualquer tipo de diálogo.

As afirmações ocorreram enquanto o vice-presidente JD Vance (Republicano) e uma delegação de negociadores, que inclui o enviado especial Steve Witkoff e o conselheiro Jared Kushner, seguem a caminho do Paquistão.

Mais cedo, o presidente Donald Trump (Republicano) voltou a ameaçar o país persa, dizendo que, se o cessar-fogo expirar, "muitas bombas começarão a explodir".

De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, uma delegação do Irã deve viajar nesta terça-feira (21) a Islamabad, no Paquistão, para uma rodada de negociações.