Paquistão não divulgará detalhes sobre os planos de viagem de nenhum dos lados por motivos de segurança - AFP

Paquistão não divulgará detalhes sobre os planos de viagem de nenhum dos lados por motivos de segurançaAFP

Publicado 20/04/2026 11:41

Autoridades iranianas expressaram disposição para enviar uma delegação para uma segunda rodada de negociações em Islamabad nesta semana, disseram nesta segunda-feira, 20, dois funcionários paquistaneses.

Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato por não estarem autorizados a informar a imprensa, disseram haver um otimismo cauteloso de que delegações tanto do Irã quanto dos Estados Unidos possam viajar para Islamabad.

Eles acrescentaram que o Paquistão não divulgará detalhes sobre os planos de viagem de nenhum dos lados por motivos de segurança.

Também pediram aos veículos de comunicação que evitem especulações sobre o calendário das conversas, afirmando que o processo permanece em constante mudança.