Javier Milei visitou o Muro das Lamentações, em Jerusalém, Israel - AFP

Javier Milei visitou o Muro das Lamentações, em Jerusalém, IsraelAFP

Publicado 19/04/2026 19:18

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou neste domingo (19), em sua terceira visita a Israel como chefe de Estado, que a guerra contra o Irã lançada por Israel e pelos Estados Unidos é “o correto” e reiterou a intenção de transferir a embaixada para Jerusalém.



Milei reafirmou o apoio da Argentina à guerra contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, e destacou que seu governo declarou a Guarda Revolucionária como “organização terrorista”.



“Expressamos nosso firme apoio aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o terrorismo e contra o regime iraniano, não apenas porque é o correto, mas porque nossos países são irmãos no sofrimento”, afirmou Milei em declaração conjunta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.



Durante seu governo, a Argentina também declarou como “organização terrorista” a Força Quds, um dos braços operacionais da Guarda Revolucionária, em linha com os Estados Unidos.



Além disso, em 2 de abril expulsou do país o mais alto representante diplomático do Irã em Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.



Netanyahu elogiou Milei por demonstrar “clareza moral” ao ficar ao lado de Israel.

Embaixada em Jerusalém

Javier Milei também reiterou sua intenção de transferir a embaixada argentina para Jerusalém “assim que as condições permitirem”. “Consideramos isso necessário, mas, sobretudo, justo”, disse o presidente argentino.



A visita de Milei foi marcada pela assinatura dos chamados Acordos de Isaac, uma iniciativa para fortalecer a cooperação entre os dois países que busca agregar mais nações da América Latina.



Os Acordos de Isaac, respaldados pelos Estados Unidos, são uma iniciativa para impulsionar os laços de Israel com a América Latina, à imagem dos Acordos de Abraão, pelos quais vários países árabes normalizaram suas relações com Israel durante o primeiro mandato do presidente americano Donald Trump.



Netanyahu destacou que o mesmo pode acontecer em relação a países da América Latina com “objetivos comuns” e “valores compartilhados”.



“Também assinamos um memorando de entendimento em matéria de inteligência artificial (...) Israel é hoje uma potência tecnológica de primeira ordem. E a Argentina tem o capital humano, a energia e a liberdade regulatória para se tornar o próximo hub de inteligência artificial do mundo”, afirmou.



Israel e Argentina também concordaram em colocar em operação voos diretos entre Buenos Aires e Tel Aviv a partir de novembro, medida que, segundo Milei, consolidará “um vínculo inquebrantável” entre os dois países.



O presidente argentino também reservou um espaço em sua agenda para visitar o Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém, considerado o lugar mais sagrado em que é permitido aos judeus rezar. Ele também visitou o local em fevereiro de 2024 e em junho de 2025.