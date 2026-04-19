Dylan Sprouse ficou conhecido durante a juventude por programas de televisão - Reprodução

Dylan Sprouse ficou conhecido durante a juventude por programas de televisãoReprodução

Publicado 19/04/2026 14:40

O ator Dylan Sprouse imobilizou um homem que invadiu sua casa em Los Angeles na madrugada de sexta-feira, 17. O caso ocorreu após a modelo Barbara Palvin, esposa do ator, identificar a presença de um estranho no local e acionar a polícia por meio de uma chamada de emergência na madrugada.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, Sprouse derrubou o homem no gramado da residência e o manteve contido até a chegada das autoridades. O homem foi levado sob custódia por possuir mandados em aberto e ninguém ficou ferido durante a ação.

Ainda de acordo com o veículo, o invasor não chegou a entrar na casa, permanecendo apenas na área externa da propriedade.

Dylan Sprouse ficou conhecido por atuar ao lado do irmão gêmeo, Cole Sprouse, na série do Disney Channel Zack & Cody: Gêmeos em Ação. A produção gerou o derivado Zack & Cody: Gêmeos a Bordo e um filme para televisão lançado em 2011.

Nos últimos anos, o ator participou de produções como Belo Desastre, Um Casamento Maravilhoso e O Duelo, entre outros títulos.