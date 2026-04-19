Dylan Sprouse ficou conhecido durante a juventude por programas de televisãoReprodução
Ator de 'Zack & Cody', Dylan Sprouse imobiliza invasor em casa até chegada da polícia
Artista derrubou o homem no gramado antes que entrasse na casa
Ator de 'Zack & Cody', Dylan Sprouse imobiliza invasor em casa até chegada da polícia
Artista derrubou o homem no gramado antes que entrasse na casa
Papa Leão XIV faz apelo por esperança em missa para 100 mil pessoas em Angola
Pontífice critica desigualdades e defende justiça social
Robô humanoide supera recorde humano e vence meia-maratona em Pequim
Máquina desenvolvida pela Honor completa 21 km em 50 minutos
Vance vai liderar delegação americana em negociações com Irã após novas ameaças de Trump
Presidente dos EUA diz que destruirá infraestrutura de Teerã caso não cheguem a um acordo
Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociações com o Irã
Presidente dos EUA ameaça destruir infraestruturas em caso de fracasso nas conversas e acusa Teerã de violar cessar-fogo
Israel diz que usará 'força total' no Líbano em caso de ameaça contra soldados
Netanyahu afirmou que medida será tomada mesmo 'durante o cessar-fogo'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.