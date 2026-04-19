Tempo foi inferior ao do recordista mundial humano, o ugandense Jacob KiplimoAFP
Robô humanoide supera recorde humano e vence meia-maratona em Pequim
Máquina desenvolvida pela Honor completa 21 km em 50 minutos
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