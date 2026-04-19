Netanyahu indicou que o Exército israelense recebeu ordens para "eliminar as casas das aldeias próximas à fronteira" - AFP

Netanyahu indicou que o Exército israelense recebeu ordens para "eliminar as casas das aldeias próximas à fronteira"AFP

Publicado 19/04/2026 10:21

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou neste domingo (19) que o Exército recebeu ordens para empregar "força total" no Líbano, inclusive durante o cessar-fogo em vigor, caso as tropas do país enfrentem qualquer ameaça.

"O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e eu demos instruções às FDI (Forças de Defesa de Israel) para que atuem com força total, tanto por terra quanto pelo ar, inclusive durante o cessar-fogo, para proteger nossos soldados no Líbano diante de qualquer ameaça", declarou Katz durante um evento na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel.

Ele também indicou que o Exército recebeu ordens para "eliminar as casas das aldeias (da linha de frente) próximas à fronteira que serviam, em todos os sentidos, como postos avançados do terrorismo do Hezbollah e ameaçavam as comunidades israelenses".