Netanyahu indicou que o Exército israelense recebeu ordens para "eliminar as casas das aldeias próximas à fronteira"AFP
Israel diz que usará 'força total' no Líbano em caso de ameaça contra soldados
Netanyahu afirmou que medida será tomada mesmo 'durante o cessar-fogo'
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Morre Nathalie Bye, ícone do cinema francês
Atriz premiada e referência do cinema europeu faleceu aos 77 anos, após enfrentar doença neurodegenerativa
Irã mantém o Estreito de Ormuz fechado a três dias do fim da trégua com EUA
Presidente do Parlamento iraniano disse que acordo de paz 'continua distante'
Tiroteio em universidade dos EUA deixa vários feridos
Ataque ocorreu na madrugada em área próxima ao campus de Iowa
Zelensky critica vendas de petróleo russo e diz que recursos financiam guerra
Presidente ucraniano afirma que bilhões movimentados fortalecem ataques
Irã aponta avanços em negociações com os EUA, mas diz que acordo final ainda está distante
Presidente do Parlamento afirma que há divergências importantes e cobra mudança de postura dos Estados Unidos
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