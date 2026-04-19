Mohammad afirmou que Irã só aceitou cessar-fogo de duas semanas porque os EUA o solicitaramAFP
Irã aponta avanços em negociações com os EUA, mas diz que acordo final ainda está distante
Presidente do Parlamento afirma que há divergências importantes e cobra mudança de postura dos Estados Unidos
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Brasil, Espanha e México pedem diálogo respeitoso com Cuba
Sem fazer referência aos Estados Unidos, países expressaram preocupação com a 'dramática situação do povo'
Homem mata seis a tiros antes de ser abatido, em Kiev, na Ucrânia
Ao menos 14 pessoas também foram feridas durante o ataque
Lula fala para milhares na Espanha e pede coerência dos progressistas
Presidente participou de Mobilização Progressista Global (MPG)
Lula parabeniza Sánchez por proibir que aviões dos EUA saíssem da Espanha para atingir Irã
Presidente fez críticas à postura de Trump em relação aos países da América Latina e do Oriente Médio
Trump flexibiliza regras para pesquisa com psicodélicos nos EUA
Presidente assina decreto para acelerar estudos com substâncias como LSD e psilocibina
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