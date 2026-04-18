Papa Leão XIV disse que declarações foram escritas muito antes das críticas de TrumpVatican News/Reprodução
Papa lamenta que declarações tenham sido interpretadas como críticas a Trump
Pontífice citou como exemplo discurso sobre 'tiranos' que assolam o mundo
Brasil, Espanha e México pedem diálogo respeitoso com Cuba
Sem fazer referência aos Estados Unidos, países expressaram preocupação com a 'dramática situação do povo'
Homem mata seis a tiros antes de ser abatido, em Kiev, na Ucrânia
Ao menos 14 pessoas também foram feridas durante o ataque
Lula fala para milhares na Espanha e pede coerência dos progressistas
Presidente participou de Mobilização Progressista Global (MPG)
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