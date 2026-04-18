Trump assinou decreto que 'eliminará obstáculos burocráticos descartáveis' - AFP

Trump assinou decreto que 'eliminará obstáculos burocráticos descartáveis'AFP

Publicado 18/04/2026 14:32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizou neste sábado (18) as restrições às pesquisas sobre drogas psicodélicas promissoras no tratamento de pessoas com transtornos de saúde mental.

Acompanhado pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., por funcionários de alto escalonamento da área médica e pelo apresentador de podcast Joe Rogan, um defensor do acesso a estas emissões, Trump assinou um decreto que, segundo ele, "eliminará obstáculos burocráticos descartáveis".

Atualmente, muitas substâncias psicodélicas, incluindo o LSD e a psilocibina (conhecida como "cogumelos mágicos"), são consideradas drogas com alto potencial de abuso e dependência e estão proibidas para uso médico, o que limita as pesquisas cientíticas.

Se a FDA, agência que regulamenta os produtos farmacêuticos nos Estados Unidos, determinar oficialmente que algumas drogas psicodélicas têm benefícios médicos, elas poderão ser reclassificadas, ou que permitiriam um uso clínico mais amplo.

O decreto contempla apenas a aceleração da pesquisa e não exige que as autoridades policiais reclassifiquem as drogas, o que significa que o uso terapêutico não será ampliado de forma imediata.

Nos últimos anos, o impulso para pesquisar os efeitos das substâncias no tratamento da ansiedade e da depressão aumentou, em particular para pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, como veteranos de guerra. Em 2023, 6.398 ex-combatentes americanos cometeram suicídio, segundos dados oficiais.

Muitos pacientes afirmam que os coquetéis de antidepressivos prescritos são ineficazes. Alguns viajam ao México, onde as substâncias psicodélicas são autorizadas, para utilizá-las.

Durante a conferência de assinatura na Casa Branca, Trump apresentou a ibogaína, uma substância extraída de um arbusto africano, e disse que aqueles que tomaram a substância "viram em um mês uma redução de entre 80 e 90% nos sintomas de depressão e ansiedade", antes de acrescentar em tom de brincadeira: "Posso tomar um pouco, por favor?".

O alcance total dos benefícios e dos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos psicodélicos ainda não são conhecidos, já que as pesquisas enfrentam restrições.

Apesar da possibilidade de que muitas fontes proporcionem benefícios promissores para a saúde mental, também envolvem riscos. A ibogaína, por exemplo, é prejudicial ao coração.