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EUA 'não podem importar vontade' em Ormuz, alerta vice-chanceler do Irã
Forças Armadas iranianas voltaram a fechar a passagem marítima neste sábado
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Líbano trabalha em 'acordo permanente' após cessar-fogo com Israel
O presidente, Joseph Aoun, quer uma resolução para o conflito que proteja os direitos do povo, a unidade do país e a soberania nacional
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Pontífice discursou na Universidade Católica da África Central
Air Canada suspende voos para um dos aeroportos de Nova York devido à alta no preço do combustível
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