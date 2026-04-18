Saed Khatibzadeh disse que não há dados marcados para a próxima rodada de negociações entre Irã e EUA - AFP

Saed Khatibzadeh disse que não há dados marcados para a próxima rodada de negociações entre Irã e EUAAFP

Publicado 18/04/2026 09:24

Os Estados Unidos "não podem importar a sua vontade" e bloquear o estratégico Estreito de Ormuz, anunciou neste sábado (18) o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, depois que as Forças Armadas iranianas voltaram a fechar a passagem marítima

"Os americanos não podem importar a sua vontade e cercar o Irã enquanto o Irã, com boas intenções, tenta facilitar a passagem segura pelo Estreito de Ormuz", afirmou Saed Khatibzadeh a jornalistas, à margem de um fórum diplomático em Antália, na Turquia.

Ele acrescentou que não há dados marcados para a próxima rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos, cujo presidente afirmou, “tuíta e fala muito”.