O presidente do Líbano, Joseph Aoun, busca um acordo definitivo com Israel após período de trégua entre os paísesAnwar Amro / AFP
Líbano trabalha em 'acordo permanente' após cessar-fogo com Israel
O presidente, Joseph Aoun, quer uma resolução para o conflito que proteja os direitos do povo, a unidade do país e a soberania nacional
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