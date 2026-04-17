Empresa indicou que realizará 34 voos diários de seis cidades canadenses para Nova YorkAdam Moreira / Wikipedia
Air Canada suspende voos para um dos aeroportos de Nova York devido à alta no preço do combustível
Companhia prevê retomada de viagens a partir de 25 de outubro
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