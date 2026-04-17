Empresa indicou que realizará 34 voos diários de seis cidades canadenses para Nova York - Adam Moreira / Wikipedia

Empresa indicou que realizará 34 voos diários de seis cidades canadenses para Nova YorkAdam Moreira / Wikipedia

Publicado 17/04/2026 17:45

A empresa área Air Canada anunciou nesta sexta-feira (17) que suspenderá seus voos de Montreal e Toronto com destino ao aeroporto internacional John F. Kennedy International Airport, de junho até o fim de outubro, devido ao aumento do custo do querosene provocado pela guerra EUA-Israel x Irã.

"Desde o início do conflito com o Irã, algumas rotas e certos voos menos rentáveis deixaram de ser economicamente viáveis, por isso estamos fazendo ajustes em consequência", explicou a companhia.

No entanto, a companhia aérea indicou que continuará operando 34 voos diários de seis cidades canadenses para os aeroportos LaGuardia Airport e Newark Liberty International Airport.

A Air Canada prevê retomar seus voos para o aeroporto John F. Kennedy após 25 de outubro.

O Irã anunciou também nesta sexta-feira a reabertura do Estreito de Ormuz enquanto durar o cessar-fogo no Oriente Médio, mas a escassez de querosene pode se prolongar mesmo que a trégua seja mantida.

O combustível representa entre 25% e 30% dos custos operacionais da maioria das companhias aéreas.

Em todos os continentes, numerosas companhias aumentaram suas tarifas e suspenderam voos, por motivos de segurança ou de rentabilidade.