Estreito de Ormuz tornou-se um dos principais pontos de impasse nas tratativas - AFP

Estreito de Ormuz tornou-se um dos principais pontos de impasse nas tratativasAFP

Publicado 17/04/2026 11:26

A passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz foi "completamente aberta" durante o período restante do cessar-fogo em vigor no Líbano, anunciou no X o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. De acordo com ele, a medida segue a rota previamente coordenada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica.



A reabertura ocorre em meio a esforços diplomáticos para ampliar a trégua na região, após um cessar-fogo de 10 dias anunciado pelos Estados Unidos e aceito por Líbano e Israel. A pausa nos combates entre Israel e o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã, tem sido vista como um sinal de possível avanço nas negociações mais amplas envolvendo Irã, EUA e aliados.



O Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela relevante do petróleo global, tornou-se um dos principais pontos de impasse nas tratativas. A retomada do fluxo comercial era uma demanda central da comunidade internacional diante do agravamento da crise energética. Mediadores também buscam consenso sobre o programa nuclear iraniano e compensações por danos da guerra.



Apesar do avanço, permanecem incertezas sobre um acordo duradouro antes do fim da trégua na próxima semana. Israel indicou que não pretende retirar suas tropas, enquanto o Hezbollah defende que qualquer cessar-fogo seja abrangente em todo o território libanês.

Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, repercutiu o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz durante o período restante do cessar-fogo entre Líbano e Israel, em publicação na Truth Social.



Na postagem, o mandatário americano chamou a importante rota marítima de "Estreito do Irã", após sinalizar em ocasiões anteriores que o local poderia ser controlado por Washington. "O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para a navegação. Obrigado!", escreveu.



Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, havia dito que, diante do cessar-fogo no Líbano, a passagem de navios comerciais estará aberta em Ormuz até término da trégua.