'Eles são péssimos', disse Howard Lutnick sobre os canadensesAFP / Reprodução
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Em Duala, pontífice reúne mais de 120 mil fiéis, defende a paz e condena violência, exploração e conflitos globais