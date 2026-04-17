Quanto à questão atômica, Trump disse que os Estados Unidos teriam 'todo o pó nuclear' iranianoAFP / Reprodução
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Presidente dos EUA afirma que impasses sobre programa nuclear e Estreito de Ormuz foram praticamente resolvidos
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