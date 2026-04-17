Renúncia de Laura Guerra foi anunciada pela presidente Delcy Rodríguez - Reprodução / Redes sociais

Renúncia de Laura Guerra foi anunciada pela presidente Delcy RodríguezReprodução / Redes sociais

Publicado 17/04/2026 07:25

A ex-cunhada do presidente deposto Nicolás Maduro pediu demissão da presidência do Banco Central da Venezuela, depois que o governo dos Estados Unidos flexibilizou as sanções contra a instituição, anunciou na quinta-feira (16) a presidente Delcy Rodríguez.

O Tesouro dos Estados Unidos determinou sanções contra o Banco Central (BCV) em 2019, o que isolou a Venezuela do sistema financeiro internacional.

A medida também reduziu a capacidade do Estado de administrar divisas, essenciais para uma economia com uma elevada taxa de dolarização informal.

"Recebi uma comunicação da licenciada, a doutora Laura Guerra, e ela apresentou sua renúncia ao Banco Central da Venezuela. Seguirá com outras atividades no âmbito do governo", disse a presidenta interina.

Rodríguez assumiu o poder após a queda de Nicolás Maduro em uma operação militar americana no começo de janeiro. Desde então, ela governa sob a pressão de Washington, que afirma estar no comando do país e controlar o setor de petróleo.

Luis Pérez, que atuava como vice-presidente do BCV, assumirá a presidência da instituição.