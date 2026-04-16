G7 discutiu sobre a importância econômica dos minerais críticos, citado como uma prioridade fundamentalReprodução
É urgente limitar custo para economia global de conflito no Oriente Médio, diz comunicado do G7
Documento reforçou a atenção aos impactos sofridos por países mais vulneráveis
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