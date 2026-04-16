Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nesta segunda-feira (13) por estar com visto vencido - AFP

Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nesta segunda-feira (13) por estar com visto vencidoAFP

Publicado 16/04/2026 19:51

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso pelo ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas norte-americano na última segunda-feira, 13, e solto dois dias depois falou sobre como foi sua detenção nos Estados Unidos. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 16, em suas redes sociais, ele diz que foi preso por uma questão migratória e que sua situação no país já está regularizada.

O influenciador Paulo Figueiredo, que também vive nos Estados Unidos havia informado em suas redes sociais que Ramagem estava preso por uma multa de trânsito. No vídeo, o ex-deputado dá outra versão: "Primeiro que eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito", diz Ramagem, afirmando que já pediu asilo para ele e sua mulher no país.

Alexandre Ramagem, aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já foi delegado da Polícia Federal e diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). No ano passado, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, recebendo pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias em regime fechado, além de perder o mandato.

No entanto, antes de ser preso, Ramagem fugiu para os Estados Unidos com sua família. Após sua prisão no país nesta semana, o governo brasileiro tinha a expectativa de que ele fosse deportado para o Brasil, onde seria preso para cumprir pena por sua condenação na trama golpista.

Nesta quinta-feira, 16, representantes da Polícia Federal irão se reunir com autoridades dos Estados Unidos para entender as condições que levaram à soltura de Ramagem. No vídeo, o ex-deputado critica diretamente a corporação e seu diretor, Andrei Rodrigues:

"Essa nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, se tornou o quê? Uma polícia de jagunços desse diretor-geral Andrei Rodrigues, que declarou haver uma cooperação policial internacional contra uma situação de completa regularidade? Uma vergonha de diretor-geral. Tem que ser afastado imediatamente das funções", diz Ramagem.

O ex-deputado também diz que não está "se escondendo" nos Estados Unidos, já que sua situação, segundo ele, estaria regular.

"A minha liberação então acabou sendo administrativa, sem necessidade de qualquer pleito, qualquer procedimento judicial. Não houve nem pagamento de fiança, que é comum nesses casos migratórios. Ou seja, eu não apenas estou absolutamente com situação regular, como eu não estou me escondendo aqui nos Estados Unidos", diz o ex-deputado.

