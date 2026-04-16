Ethan Jamieson foi preso no dia 8 de abril - Divulgação / Redes sociais

Ethan Jamieson foi preso no dia 8 de abrilDivulgação / Redes sociais

Publicado 16/04/2026 13:54

O ator Ethan Jamieson, conhecido por sua participação em Jogos Vorazes ainda na infância, foi preso no início de abril nos Estados Unidos e enfrenta acusações graves envolvendo uso de arma de fogo. De acordo com informações divulgadas pela revista People, o artista foi indiciado por três acusações de agressão com arma letal com intenção de matar.

O caso aconteceu na cidade de Raleigh, na Carolina do Norte (EUA), e está sendo tratado como crime grave pelas autoridades locais.

O que aconteceu

Segundo o Departamento de Polícia de Raleigh, o incidente aconteceu na noite de 22 de março, quando agentes foram acionados após relatos de disparos por volta das 21h50.

No local, uma das vítimas relatou que um suspeito, em uma bicicleta elétrica, teria efetuado disparos contra o veículo em que três homens estavam. Apesar do susto, ninguém foi atingido.

Após investigação, os detetives identificaram Jamieson como o responsável pelo disparo. Segundo os registros, ele teria utilizado uma pistola semiautomática de 9 mm e efetuado ao menos um tiro na direção do carro.

Situação judicial

O ator foi preso no dia 8 de abril. No dia seguinte, teve o pedido de fiança negado e permanece sob custódia.

A próxima audiência do caso está marcada para o dia 30 de abril, quando a Justiça deve decidir os próximos passos do processo.

Histórico recente com a Justiça

Este não é o primeiro episódio envolvendo Jamieson. Em março de 2025, ele já havia sido detido na mesma cidade sob acusação de resistir a um agente público. A sentença desse caso foi proferida poucos dias após o novo incidente.

A recorrência de problemas legais levanta questionamentos sobre a situação do ator, que há anos mantém uma carreira discreta e afastada dos grandes projetos.

Quem é Ethan Jamieson

Ethan Jamieson ganhou notoriedade ainda jovem ao interpretar o tributo masculino do Distrito 4 em Jogos Vorazes, sua principal participação no cinema.

Ele também atuou em produções televisivas como One Tree Hill e Justified, mas não mantém presença frequente na indústria audiovisual desde o início da década passada.

Caso segue em investigação

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do ataque. As vítimas foram identificadas apenas pelas iniciais nos documentos oficiais.

O caso segue em andamento e deve ter novos desdobramentos nas próximas semanas, à medida que a Justiça analisa as acusações e as provas reunidas pela investigação.