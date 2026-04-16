Ônibus pegou fogo após sair da pista - Divulgação/Bomberos Cuenca

Ônibus pegou fogo após sair da pistaDivulgação/Bomberos Cuenca

Publicado 16/04/2026 07:32 | Atualizado 16/04/2026 07:34

14 pessoas morreram e 29 ficaram feridas depois que o ônibus no qual viajavam caiu em um abismo, no sul do Equador, nesta quarta-feira (15). A informação é do Serviço de Segurança ECU911. O balanço inicial registrava 11 mortos e 20 feridos, que foram levados para hospitais da cidade de Cuenca.

O acidente de quarta-feira aconteceu no setor de Molleturo, na província andina de Azuay, que tem Cuenca como capital, a terceira maior cidade do Equador.



Sem detalhar o número de ocupantes, o ECU911 indicou que o ônibus saiu da pista, despencou por um abismo e acabou pegando fogo.



Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortalidade no país sul-americano. No ano passado, duas mil pessoas morreram por esse mesmo motivo. O maior número foi registrado em 2023, com 2.373 mortes, ou seja, um óbito a cada quatro horas, segundo dados oficiais.





