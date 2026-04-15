Papa Leão XIV cumprimenta o presidente dos Camarões, Paul Biya, no Palácio Presidencial em Yaoundé - AFP

Papa Leão XIV cumprimenta o presidente dos Camarões, Paul Biya, no Palácio Presidencial em YaoundéAFP

Publicado 15/04/2026 14:36

O papa Leão XIV proferiu um discurso impactante nesta quarta-feira (15), durante sua visita a Camarões, exortando ao "respeito aos direitos humanos" perante o presidente do país, Paul Biya, que está no poder há 43 anos.

"A segurança é uma prioridade, mas deve sempre ser exercida com respeito aos direitos humanos", declarou o papa na presença de Biya, que é acusado de repressão brutal aos protestos após sua reeleição para um oitavo mandato em outubro.