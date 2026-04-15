Papa Leão XIV cumprimenta o presidente dos Camarões, Paul Biya, no Palácio Presidencial em YaoundéAFP
Papa pede 'respeito aos direitos humanos' perante presidente dos Camarões
Durante visita ao país, pontífice destacou que medidas de segurança devem ser compatíveis com proteção das liberdades fundamentais
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Países pedem cessar-fogo imediato para EUA, Israel e Irã em nome da estabilidade econômica
Ministros liderados pelo Reino Unido alertam que a continuidade do conflito pode pressionar crescimento global e inflação
Irã diz que mantém diálogo com EUA via Paquistão, apesar de bloqueio em Ormuz
Autoridades envolvidas na mediação avançaram nas negociações para estender o cessar-fogo
Novo ataque a tiros deixa quatro mortos em escola na Turquia
Atentado ocorreu um dia após ex-aluno invadir colégio e atirar contra 16 no sudeste do país
Trump volta a provocar papa Leão XIV após críticas à guerra
Presidente pediu que 'alguém' avisasse ao pontífice que Irã matou 42 mil 'inocentes e desarmados'
Polícia australiana investiga Katy Perry por denúncia de agressão sexual
Acusação foi feita pela atriz Ruby Rose, que afirma ter formalizado queixa sobre suposto caso ocorrido em Melbourne
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