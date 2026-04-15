Esmaeil Baghaei, ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou que delegação paquistanesa pode visitar o país em breve Divulgação/Ministério de Relações Exteriores do Irã
Irã diz que mantém diálogo com EUA via Paquistão, apesar de bloqueio em Ormuz
Autoridades envolvidas na mediação avançaram nas negociações para estender o cessar-fogo
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Acusação foi feita pela atriz Ruby Rose, que afirma ter formalizado queixa sobre suposto caso ocorrido em Melbourne
Israel ataca o sul do Líbano e Hezbollah anuncia lançamento de foguetes
Ofensiva de Tel Aviv ocorre em meio a negociações com as autoridades de Beirute em busca de um cessar-fogo
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