Trump disse, no último domingo (12), que Leão XIV deveria 'parar de ceder à esquerda radical'AFP
Trump volta a provocar papa Leão XIV após críticas à guerra
Presidente pediu que 'alguém' avisasse ao pontífice que Irã matou 42 mil 'inocentes e desarmados'
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Polícia australiana investiga Katy Perry por denúncia de agressão sexual
Acusação foi feita pela atriz Ruby Rose, que afirma ter formalizado queixa sobre suposto caso ocorrido em Melbourne
Israel ataca o sul do Líbano e Hezbollah anuncia lançamento de foguetes
Ofensiva de Tel Aviv ocorre em meio a negociações com as autoridades de Beirute em busca de um cessar-fogo
Cápsula Orion encara calor infernal e resiste a temperaturas inacreditáveis
Durante a reentrada, nave da NASA enfrentou eventos extremos, mas sistema de proteção funcionou como previsto e garantiu a segurança da missão
Israel e Líbano concordaram em realizar novas negociações após reunião em Washington
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os dois países querem se livrar da influência iraniana, representada pelo apoio ao Hezbollah
Divulgado registro de prisão de Alexandre Ramagem pelo ICE
Ex-deputado federal foi detido nesta segunda-feira
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