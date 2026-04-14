Registro de prisão de Ramagem foi divulgado nesta terça-feira pelas autoridades norte-americanasDivulgação/Orange County Incarceration
No registro, o primeiro nome de Ramagem está escrito "Alexander" em vez de "Alexandre"
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