Registro de prisão de Ramagem foi divulgado nesta terça-feira pelas autoridades norte-americanas - Divulgação/Orange County Incarceration

Registro de prisão de Ramagem foi divulgado nesta terça-feira pelas autoridades norte-americanasDivulgação/Orange County Incarceration

Publicado 14/04/2026 18:22

O Departamento Penitenciário do condado de Orange County, nos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira (14) a foto do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), na segunda-feira, 13.

Segundo o registro, Ramagem foi preso por "immigration hold", que é uma solicitação federal para que prisões locais segurem um imigrante por até 48 horas adicionais (sem contar fins de semana/feriados) após sua liberação programada. Isso permite que o ICE assuma a custódia para procedimentos de deportação.

No registro, o primeiro nome de Ramagem está escrito "Alexander" em vez de "Alexandre"

O ex-deputado é considerado foragido no Brasil desde setembro passado, quando foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado no mesmo processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A prisão não tem a ver com a condenação no Brasil, mas com o fato de Ramagem estar no país com um visto de turismo vencido no dia 7 de março. De acordo com o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, o ex-deputado foi detido por uma infração de trânsito e depois levado ao ICE.

Apesar da atuação conjunta com a PF para a prisão de do ex-deputado, ainda não há confirmações de que ele será extraditado.