Cápsula caiu no mar, na costa de San Diego, Califórnia, na noite de sexta-feira, 10 - Reprodução / X

Cápsula caiu no mar, na costa de San Diego, Califórnia, na noite de sexta-feira, 10Reprodução / X

Publicado 14/04/2026 13:51

O astronauta Reid Wiseman, comandante da missão Artemis II, publicou nesta terça-feira, 14, em sua rede social, o momento em que ele, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen são retirados da cápsula Orion. Ela caiu no mar, na costa de San Diego, na Califórnia, na noite de sexta-feira, 10.



"Jesse, Steve, Laddy e Vlad… que sensação incrível recebê-los a bordo do Integrity após uma jornada de quase 700.000 milhas. Seremos eternamente gratos pelo serviço prestado à nossa tripulação e à nação", escreveu na publicação.