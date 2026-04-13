Keiko Fujimori disputa pela quarta vez a Presidência do Perureprodução
Fujimori e López Aliaga lideraram a disputa de votos da eleição presidencial no Peru
Ainda não está definido quem irá para o segundo turno
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Hezbollah pede que governo do Líbano cancele conversas com autoridades israelenses nos EUA
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Artemis II fez mais de 7 mil fotos ao contornar a Lua que devem fomentar estudos sobre crateras
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