Hezbollah afirmou que não está interessado no resultado das negociações entre Israel e Líbano - AFP

Hezbollah afirmou que não está interessado no resultado das negociações entre Israel e LíbanoAFP

Publicado 13/04/2026 17:13

São Paulo - O Hezbollah não acatará nenhum acordo que possa resultar das negociações diretas entre Líbano e Israel nos Estados Unidos, já que se opõe às negociações firmemente, disse nesta segunda-feira, 13, um alto funcionário do movimento islâmico.

Wafiq Safa, um membro de alto escalão do conselho político do Hezbollah, falou na véspera das conversas esperadas em Washington entre os embaixadores libanês e israelense nos EUA. Será a primeira vez em décadas que enviados do Líbano e de Israel, que não mantêm relações diplomáticas, se encontrarão pessoalmente para conversas diretas.

"Quanto aos resultados desta negociação entre o Líbano e o inimigo israelense, não estamos interessados, nem preocupados com eles", disse Safa. "Não estamos vinculados ao que eles concordarem", acrescentou em uma rara entrevista à imprensa internacional. Ele falou ao lado de um cemitério enquanto um drone israelense sobrevoava o local.

Momento delicado

Autoridades libanesas buscam intermediar um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hezbollah nas negociações com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , por sua vez, afirmou que o objetivo é o desarmamento do Hezbollah e um possível acordo de paz entre o Líbano e Israel. Shosh Bedrosian, porta-voz de Netanyahu, declarou que não haverá cessar-fogo com o grupo.

Em outra frente, nas negociações de paz entre os EUA e o Irã realizadas no último fim de semana no Paquistão, o Irã buscou incluir o Líbano em qualquer acordo de cessar-fogo com os EUA. Israel e os EUA insistiram que o Líbano não faria parte do acordo.

Horas depois de Teerã e Washington anunciarem uma trégua na semana passada, Israel lançou mais de 100 ataques em todo o Líbano, inclusive em áreas residenciais e comerciais densamente povoadas do centro de Beirute.

E embora as negociações entre os EUA e o Irã tenham sido interrompidas sem um acordo, Safa disse que o Hezbollah foi informado de que o Irã "conseguiu obter uma cessação dos ataques" em toda a região administrativa de Beirute, a capital do Líbano, incluindo os subúrbios do sul de Beirute — uma área com forte presença do Hezbollah conhecida como Dahiyeh.

Os ataques israelenses contra Beirute e seus subúrbios do sul cessaram desde quarta-feira, mas intensos combates continuam no sul do Líbano.