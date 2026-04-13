Brigadeiro-general Majid Ibn Rez fez declarações nesta segunda (13) - Wikipedia / Reprodução

Brigadeiro-general Majid Ibn Rez fez declarações nesta segunda (13) Wikipedia / Reprodução

Publicado 13/04/2026 13:22 | Atualizado 13/04/2026 13:23

O ministro interino da Defesa do Irã declarou nesta segunda-feira (13) que o país está preparado para "qualquer cenário" e advertiu que qualquer agressão contra ele resultará em uma "resposta dura e decisiva", segundo declarações transmitidas pela televisão estatal iraniana.



O brigadeiro-general Majid Ibn Reza afirmou que as forças armadas iranianas estão em "alerta máximo de combate", informou a Press TV.



Em outra declaração, o Ministério da Defesa afirmou possuir estoques militares substanciais, de acordo com comentários divulgados pelo Clube de Jovens Jornalistas, um veículo semioficial afiliado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).



O porta-voz da Defesa, Sardar Talaei-Nik, afirmou que as "reservas estratégicas" das forças armadas, incluindo mísseis e drones, estavam "suficientemente e adequadamente abastecidas antes do início de qualquer conflito".



Mais cedo, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão "eliminar" os navios iranianos que tentarem passar pelo bloqueio americano imposto no Golfo de Omã e no Mar Arábico, a leste do Estreito de Ormuz:



"A Marinha do Irã jaz no fundo do mar, completamente destruída - 158 navios. O que não atingimos foram seus poucos navios, que eles chamam de 'navios de ataque rápido', porque não os consideramos uma grande ameaça. Aviso: Se algum desses navios se aproximar do nosso BLOQUEIO, será imediatamente ELIMINADO, usando o mesmo sistema de eliminação que usamos contra os traficantes de drogas em barcos no mar. É rápido e brutal. P.S.: 98,2% das drogas que entravam nos EUA por via marítima ou oceânica PARARAM! Obrigado pela sua atenção a este assunto", afirmou Trump.



O bloqueio entrou em vigor às 11h desta segunda (13). As Forças Armadas dos EUA informaram que qualquer embarcação que entre ou saia da área bloqueada sem autorização estará sujeita a interceptação, desvio e captura.



A restrição, segundo o comando norte-americano, abrange toda a costa do Irã, incluindo portos e terminais petrolíferos.



O comunicado prevê exceções para remessas de caráter humanitário, como alimentos, medicamentos e outros suprimentos essenciais, que poderão circular mediante inspeção.



O anúncio ocorre em meio à escalada das tensões na região. Teerã ameaçou retaliar contra portos de países vizinhos do Golfo após as negociações do fim de semana não resultarem em acordo para encerrar o conflito, o que aumentou o risco de colapso do cessar-fogo.



Impactos do bloqueio



O bloqueio americano representa uma inversão da abordagem dos EUA até o momento. Mesmo enquanto os Estados Unidos atacavam o Irã, autoridades americanas tomaram medidas que permitiram o fluxo de petróleo iraniano para limitar a pressão sobre os preços da energia em todo o mundo.



Alguns analistas econômicos apontam que a medida tem como objetivo acabar com o controle efetivo do Irã sobre o estreito.



As autoridades iranianas, entretanto, estão bem cientes da pressão sobre Trump em decorrência da alta dos preços da energia.

Em uma publicação nas redes sociais no domingo, o presidente do Parlamento iraniano e principal negociador do país, Mohammad Bagher Ghalibaf, escreveu: "Aproveitem os preços atuais da gasolina. Com o tal 'bloqueio', logo vocês sentirão falta da gasolina a US$ 4 ou US$ 5.