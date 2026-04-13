Evaëlle cometeu suicídio em 2019, aos 11 anos de idadeReprodução
Justiça francesa condena professora por bullying contra aluna que se suicidou
Acusada alegou que insultos eram praticados com intenção de ajudar a criança
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Forças Armadas dos EUA impõem restrição total a embarcações no Golfo de Omã e Mar Arábico
Medida entra em vigor a partir das 11h desta segunda-feira (13)
Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus
Imagem, gerada por inteligência artificial, mostra o presidente como um líder divino curando os doentes
Maior aérea alemã cancela centenas de voos por greve de pilotos
Segundo plataforma FlightRadar 24, voo da Lufthansa para o Rio nesta segunda está suspenso
Empresa francesa de cimento Lafarge é declarada culpada de financiar o terrorismo na Síria
Companhia funcionava enquanto outras multinacionais já haviam se retirado
Netanyahu apoia bloqueio naval de Trump contra o Irã
Israel reforça alinhamento com os EUA após fracasso das negociações com Teerã e início de bloqueio estratégico no Estreito de Ormuz
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