Solange Doumic, advogada do ex-vice-diretor de operações da Lafarge, fala à imprensa após vereditoAFP / Reprodução
Empresa francesa de cimento Lafarge é declarada culpada de financiar o terrorismo na Síria
Companhia funcionava enquanto outras multinacionais já haviam se retirado
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Informação foi confirmada pela família