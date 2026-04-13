Keir Starmer e Emmanuel Macron reforçaram necessidade de restaurar navegação livre - AFP

Keir Starmer e Emmanuel Macron reforçaram necessidade de restaurar navegação livreAFP

Publicado 13/04/2026 09:23

França e Reino Unido vão liderar esforços para restaurar a navegação no Estreito de Ormuz, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que os dois países organizarão uma conferência com parceiros dispostos a contribuir para uma missão multinacional "pacífica" voltada a garantir o tráfego na rota estratégica.

Em publicação no X, nesta segunda-feira (13), Macron destacou "a necessidade de restaurar uma navegação livre e desimpedida pelo Estreito de Ormuz o mais rapidamente possível" e defendeu uma missão "estritamente defensiva", separada das partes em conflito, a ser implementada assim que as condições permitirem.

A iniciativa ocorre enquanto o fechamento da rota pressiona o comércio global e os custos de energia. Também no X, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o bloqueio em curso é "profundamente prejudicial" e que retomar o fluxo marítimo é essencial para aliviar o custo de vida.

Segundo Starmer, mais de 40 países já foram mobilizados com o objetivo de restaurar a liberdade de navegação. França e Reino Unido devem organizar ainda nesta semana uma cúpula para avançar em um plano coordenado, independente e multinacional para proteger o transporte marítimo internacional após o fim do conflito.