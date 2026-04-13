Trump disse que não é um 'grande fã' de Leão XIV - AFP

Trump disse que não é um 'grande fã' de Leão XIVAFP

Publicado 13/04/2026 07:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas ao Papa Leão XIV, neste domingo (12) depois que o líder da Igreja Católica fez um apelo à paz. O presidente disse que não é um "grande fã" do pontífice e que ele seria "fraco no combate ao crime".

"Não sou um grande fã do papa Leão XIII. Ele é uma pessoa muito liberal e não acredita em deter o crime", disse Trump à imprensa na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland. O presidente americano acusou o pontífice de "brincar com um país que quer uma arma nuclear".



No sábado, o papa americano de 70 anos implorou publicamente aos governantes pelo fim da violência: "Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra!".



Em uma de suas críticas mais contundentes aos conflitos que abalam o planeta, especialmente no Oriente Médio, Leão XIV declarou que é necessária fé "para enfrentar juntos, como humanidade e com humanidade, esta hora dramática da história".



Pouco depois, Trump publicou uma longa mensagem em sua rede Truth Social, na qual acusou, sem fundamento, Leão XIV de apoiar o programa de armamento nuclear iraniano, de ter sido contrário à operação militar americana na Venezuela em janeiro e de se reunir com simpatizantes do ex-presidente democrata Barack Obama.



"Não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o que fui eleito, DE MANEIRA AVASSALADORA, ou seja, reduzir a criminalidade a níveis historicamente baixos e criar o maior mercado de ações da história", escreveu o mandatário.

Na publicação, Trump disse que o pontífice é "fraco no combate ao crime" e "péssimo em política externa". Ele ainda afirmou ter preferência pelo irmão do Papa, Louis Prevost, que é apoiador do movimento MAGA, base de Trump. O presidente alegou que Leão XIV foi escolhido pela Igreja Católica somente por sua nacionalidade, e por representar uma "melhor forma de lidar" com o governo de Trump.

“Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista de candidatos a papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era norte-americano e eles acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano”.

Ele incluiu na mensagem uma imagem gerada por inteligência artificial na qual aparece, com toga branca e vermelha, colocando a mão sobre a testa de um paciente em uma cama de hospital, cercado por pessoas em oração, e com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, além da Estátua da Liberdade, aviões de combate, águias e outras figuras no céu.



Como em outras ocasiões, Leão XIV não mencionou nenhum líder político, nem apontou nenhum país em particular. Desde sua eleição em maio de 2025, o pontífice, nascido em Chicago, adotou uma postura clara contra algumas decisões do governo Trump, mantendo ao mesmo tempo abertos os canais de comunicação.

Papa não tem intenção de entrar em debate com Trump

O papa Leão XIV afirmou, nesta segunda-feira (13), que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos.



"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo do avião que o transportou à Argélia.