Trump afirmou que o Irã se recusa a rever programa nuclear - AFP

Trump afirmou que o Irã se recusa a rever programa nuclearAFP

Publicado 12/04/2026 11:37

Washington - O presidente Donald Trump ordenou neste domingo, 12, o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Ormuz em resposta à recusa "inflexível" do Irã em abandonar suas ambições nucleares durante as negociações de paz em Islamabad.



Embora reconheça que as negociações no Paquistão tenham corrido "bem" e que "um acordo havia sido alcançado na maioria dos pontos", o presidente norte-americano afirmou que Teerã se recusa a ceder na questão de seu programa nuclear.



"Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a maior do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todas as embarcações que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", onde, disse Trump na Truth Social, começará a "destruir" as minas marítimas colocadas pelo Irã.

Negociações

As negociações entre Washington e Teerão se encerraram neste domigo em Islamabad, no Paquistão, sem que se chegasse a um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Apesar disso, os países da região continuam com esperança de que a frágil trégua se mantenha.



O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, chefe da delegação norte-americana, deixou a capital paquistanesa após lamentar a falta de um "compromisso firme" do Irã em renunciar às armas nucleares.



"Saímos daqui com uma proposta muito simples, uma abordagem que constitui nossa oferta final e melhor. Veremos se os iranianos a aceitam", acrescentou.



O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou na rede social X que sua equipe de negociação apresentou "iniciativas construtivas, mas, no fim, a outra parte não conseguiu conquistar a confiança da delegação iraniana nesta rodada de negociações".



O fracasso das negociações aumenta as preocupações de que uma retomada dos combates possa levar a uma alta nos preços mundiais da energia e causar mais danos à navegação e às instalações de petróleo e gás no Golfo.

No entanto, o Ministério da Energia da Arábia Saudita anunciou neste domingo que seu principal oleoduto leste-oeste voltou a operar após ter sofrido danos em ataques anteriores. Já o Ministério dos Transportes do Catar anunciou que suspenderá algumas restrições à navegação no Golfo.



Instrumento de pressão



O site de notícias americano Axios citou uma fonte anônima próxima às negociações, afirmando que os principais pontos de impasse incluíam "a exigência do Irã de controlar o Estreito de Ormuz e sua recusa em abrir mão de seu estoque de urânio enriquecido".



O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, falando em nome de seu governo, disse à Sky News que o fracasso das negociações foi "decepcionante", mas "isso não significa que não valha a pena continuar tentando".

As tensões se tornaram evidentes quando a imprensa iraniana acusou Washington de fazer "exigências excessivas" sobre o estratégico Estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo mundial antes de seu fechamento efetivo pelo Irã durante a guerra.



Mais de 2 mil mortos no Líbano



Horas após o início das negociações no sábado, 11, Trump insistiu que os Estados Unidos já haviam triunfado no campo de batalha ao matar líderes iranianos, incluindo o líder supremo Ali Khamenei, e destruir infraestruturas militares cruciais. "Se chegarmos a um acordo ou não, não me importa. O fato é que vencemos", declarou.



As exigências iranianas para qualquer acordo que ponha fim à guerra incluem também o desbloqueio de bens iranianos sujeitos a sanções e o fim da guerra de Israel contra o Hezbollah no Líbano.



Desde que o cessar-fogo entrou em vigor na quarta-feira, 8, Israel mantém a posição de que o Líbano não está incluído na trégua.

No sábado, ataques israelenses no sul do Líbano mataram 18 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. O exército de Israel anunciou ter atacado mais de 200 alvos do Hezbollah nas últimas 24 horas.



Na quarta-feira, o Líbano realizou seus ataques mais mortais da guerra, com pelo menos 357 mortes em um único dia, de acordo com os dados mais recentes.



Autoridades libanesas relataram que, desde 2 de março, 2.020 pessoas foram mortas e 6.436 ficaram feridas.



Segundo a Presidência libanesa, negociações entre o Líbano e Israel estão agendadas para terça-feira, 14, em Washington, o que não é bem visto pelo Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Tel Aviv quer um acordo que "dure por gerações".