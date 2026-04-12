Jonh Nolan era tio dos cineastas Christopher e Jonathan NolanDivulgação
John Nolan, ator de 'Batman' e 'Pessoa de Interesse', morre aos 87 anos
Artista atuou também no filme 'Dunkirk'
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Número de vítimas pode aumentar, pois há vários desaparecidos
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Navios de guerra dos EUA atravessam Estreito de Ormuz
Dois destróieres com mísseis guiados cruzaram sem incidentes a passagem marítima, segundo o 'The Wall Street Journal'
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