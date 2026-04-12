Jonh Nolan era tio dos cineastas Christopher e Jonathan Nolan - Divulgação

Jonh Nolan era tio dos cineastas Christopher e Jonathan NolanDivulgação

Publicado 12/04/2026 09:37

São Paulo - O ator britânico e roteirista de teatro John Nolan morreu aos 87 anos, segundo informações do site The Holywood Reporter. Tio dos cineastas Christopher Nolan e Jonathan Nolan, ele atuou em dois dos filmes da trilogia do Batman dirigida pelo sobrinho. A causa da morte não foi informada pelo veículo.

Nos filmes do super-herói, ele interpretou Douglas Fredericks, um integrante do conselho administrativo das Empresas Wayne. John também atuou nos filmes Dunkirk (2017) e Seguinte (1998), outros longas dirigidos pelo sobrinho Christopher.

Na televisão, atuou em 29 capítulos de Pessoa de Interesse, série criada por Jonathan Nolan que foi ao ar em 2011 na qual os protagonistas impedem o cometimento de crimes com base em previsões feitas por uma inteligência artificial.