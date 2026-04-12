A fortaleza de Laferriere-Citadel, um dos principais pontos turísticos do Haiti, estava lotada na hora do tumulto - X (antigo Twitter)/Reprodução

A fortaleza de Laferriere-Citadel, um dos principais pontos turísticos do Haiti, estava lotada na hora do tumultoX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 12/04/2026 09:19 | Atualizado 12/04/2026 09:20

Pelo menos 30 pessoas morreram pisoteadas em Laferriere-Citadel, um dos principais pontos turísticos do Haiti. O local, que abriga uma fortaleza no alto de um morro, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco e atrai milhares de visitantes. O incidente ocorreu neste sábado, 11. Segundo as autoridades do país, o número de vítimas pode ser ainda maior, pois há registros de vários desaparecidos.

De acordo com a rede de TV norte-americana ABC News, ainda não se sabe o que causou o incidente. A polícia do Haiti investiga o caso. No momento em que ocorreu o tumulto, Laferriere-Citadel estava lotada e chovia forte - o que teria dificultado a dispersão do público