Desde o ataque que matou seu pai, Mojtaba Khamenei não fez aparições públicas - AFP

Desde o ataque que matou seu pai, Mojtaba Khamenei não fez aparições públicasAFP

Publicado 11/04/2026 09:28

São Paulo - O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, sofreu ferimentos graves no rosto e nas pernas durante o ataque aéreo que matou seu pai no início da guerra, mas permanece lúcido e atuante nas decisões do governo, segundo informações da agência Reuters.

De acordo com três pessoas do círculo íntimo do líder iraniano, o rosto de Khamenei ficou desfigurado no bombardeio que atingiu o complexo do líder supremo, no centro de Teerã. Ele também teria sofrido um ferimento grave nas pernas. Segundo a agência, o político de 56 anos segue em recuperação, mas mantém a lucidez mental.

Khamenei tem participado de reuniões com altos funcionários por meio de audioconferências e segue envolvido na tomada de decisões sobre temas centrais, como a condução da guerra e as negociações com os Estados Unidos, informou a agência.

As últimas informações sobre Mojtaba Khamenei indicavam que ele estaria incapacitado e sob tratamento médico na cidade sagrada de Qom, segundo avaliações de inteligência dos Estados Unidos e de Israel às quais o jornal The Times teve acesso. Um memorando diplomático citado pelo veículo apontava que o líder iraniano estaria em estado "grave", sem condições de participar de decisões do regime.

O Irã havia confirmado anteriormente que Mojtaba fora ferido no mesmo ataque aéreo que matou seu pai, o ex-líder supremo Ali Khamenei, além de outros familiares, no início da guerra. Desde então, ele não foi visto em público. Segundo o The Times, apenas duas declarações atribuídas ao líder foram divulgadas pela televisão estatal, além de um vídeo produzido por inteligência artificial em que ele aparece em uma sala de guerra.

A ausência prolongada e as informações sobre seu estado de saúde alimentaram especulações de que a Guarda Revolucionária Islâmica teria assumido o controle efetivo do país, enquanto Mojtaba atuaria de forma limitada. Nesse contexto, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou estar negociando com autoridades iranianas, e não diretamente com o líder supremo.

Na quarta-feira, 8, completaram-se 40 dias desde a morte de Ali Khamenei, pai de Mojtaba, em 28 de fevereiro, o que marca o fim do período tradicional de luto no islamismo xiita. O memorando citado pelo The Times afirma que o corpo do líder estaria sendo preparado para sepultamento em Qom.

A demora na realização do funeral também levanta questionamentos, já que a tradição xiita prevê enterros rápidos. O governo iraniano, por sua vez, afirmou que a cerimônia foi adiada devido à "expectativa de uma participação sem precedentes".