Apesar do cessar-fogo, Líbano tem sido alvo de ataques das forças armadas de Israel - Reuters

Apesar do cessar-fogo, Líbano tem sido alvo de ataques das forças armadas de IsraelReuters

Publicado 11/04/2026 09:21

Beirute - Dez pessoas, incluindo três socorristas, foram mortas neste sábado, 11, em ataques israelenses no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde. Segundo a imprensa estatal, dezenas de cidades foram alvo de bombardeios.



Três dos ataques atingiram cidades no distrito de Nabatiye, matando, entre outros, um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comitê Islâmico de Saúde, afiliado ao movimento pró-Irã Hezbollah, que está em guerra com Israel desde 2 de março, informou o ministério.



O Ministério da Saúde do Líbano criticou os ataques "sistemáticos" de Israel contra socorristas.



O Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito que começou com os ataques israelenses-americanos contra o Irã em 28 de fevereiro, disparando projéteis contra Israel em 2 de março.



Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um cessar-fogo na terça-feira, mas, segundo Israel, ele não se aplica ao Líbano. Teerã, que negocia com Washington no Paquistão neste sábado para tentar encontrar uma saída para o conflito, insiste que um cessar-fogo no Líbano deve ser respeitado para que a paz seja restaurada no Oriente Médio.

Na quarta-feira, 8, Israel, que ocupa parte do sul do Líbano, matou mais de 350 pessoas e feriu mais de 1.200 em uma intensa onda de ataques que atingiu bairros de Beirute. Tel Aviv afirma ter matado 180 combatentes do Hezbollah naquele dia.