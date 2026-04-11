Apesar do cessar-fogo, Líbano tem sido alvo de ataques das forças armadas de IsraelReuters
Três dos ataques atingiram cidades no distrito de Nabatiye, matando, entre outros, um membro da Defesa Civil e dois socorristas do Comitê Islâmico de Saúde, afiliado ao movimento pró-Irã Hezbollah, que está em guerra com Israel desde 2 de março, informou o ministério.
O Ministério da Saúde do Líbano criticou os ataques "sistemáticos" de Israel contra socorristas.
O Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito que começou com os ataques israelenses-americanos contra o Irã em 28 de fevereiro, disparando projéteis contra Israel em 2 de março.
Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um cessar-fogo na terça-feira, mas, segundo Israel, ele não se aplica ao Líbano. Teerã, que negocia com Washington no Paquistão neste sábado para tentar encontrar uma saída para o conflito, insiste que um cessar-fogo no Líbano deve ser respeitado para que a paz seja restaurada no Oriente Médio.
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